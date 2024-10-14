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Киченок в паре с японкой проиграли на старте турнира в Осаке
Неудачный матч
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в стартовом матче турнира серии WTA250 в Осаке. В паре с японкой Мию Като они уступили местным Нао Хибино и Макото Ниномии.
Счет матча 2-0 (6-2; 7-6) в пользу победительниц поединка, в активе которых 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.
Это уже третий подряд проигранный матч для дуэта Киченок/Като. Всего в карьере они сыграли 12 парных встреч (7 проиграли).
Напомним, что ранее Синнер
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