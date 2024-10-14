  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Киченок в паре с японкой проиграли на старте турнира в Осаке
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Киченок в паре с японкой проиграли на старте турнира в Осаке

Теннис
Обновлено

Неудачный матч

Киченок в паре с японкой проиграли на старте турнира в Осаке

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Надежда Киченок проиграла в стартовом матче турнира серии WTA250 в Осаке. В паре с японкой Мию Като они уступили местным Нао Хибино и Макото Ниномии.

Счет матча 2-0 (6-2; 7-6) в пользу победительниц поединка, в активе которых 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков, 3 из 6 отыгранных брейков и 2 двойные ошибки.

Это уже третий подряд проигранный матч для дуэта Киченок/Като. Всего в карьере они сыграли 12 парных встреч (7 проиграли).

Напомним, что ранее Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в финале Шанхая.

По теме
yellow-arrow
Джокович: Это самый плохой год в моей карьере
yellow-arrow
Дядя Надаля: Рафа не завершил свою карьеру так, как ему хотелось бы
yellow-arrow
Синнер прокомментировал победу над Джоковичем в финале Шанхая
Надежда Киченок
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости