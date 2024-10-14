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АТР обновили рейтинг, Урсу – лучший среди украинцев

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Наши позиции низко

АТР обновили рейтинг, Урсу – лучший среди украинцев

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

АТР в понедельник, 14 октября, обновили рейтинг лучших теннисистов мира. В ТОП-3 стабильно и без изменений – первая позиция у итальянца Янника Синнера, второе место занимает испанец Карлос Алькарас, а ТОП-3 замыкает немец Александр Зверев.

Что касается украинцев, то лучшим среди наших является Вадим Урсу, который улучшил свою позицию на одну строчку из 306 переместился на 305 место.

333 (418). Александр Овчаренко

365 (316). Илья Марченко

389 (401). Олег Приходько

413 (424). Виталий Сачко

Напомним, что ранее WTA обновили женский рейтинг.

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