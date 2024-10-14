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Костюк в коротком видео показала самые лучшие моменты сезона
Надо совершенствоваться и не стоять на месте
Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка коротко подвела итоги прошедшего сезона и показала самые яркие моменты своей жизни. Соответствующее видео Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее WTA
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