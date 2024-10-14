  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк в коротком видео показала самые лучшие моменты сезона
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк в коротком видео показала самые лучшие моменты сезона

Теннис
Обновлено

Надо совершенствоваться и не стоять на месте

Костюк в коротком видео показала самые лучшие моменты сезона

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №17) поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка коротко подвела итоги прошедшего сезона и показала самые яркие моменты своей жизни. Соответствующее видео Марта разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее WTA обновили рейтинг лучших теннисисток мира.

По теме
yellow-arrow
АТР обновили рейтинг, Урсу – лучший среди украинцев
yellow-arrow
Киченок в паре с японкой проиграли на старте турнира в Осаке
yellow-arrow
Джокович: Это самый плохой год в моей карьере
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости