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Двукратный чемпион ТБШ повторил достижение Надаля и Джоковича

Теннис

Итальянец провел отличный сезон

Двукратный чемпион ТБШ повторил достижение Надаля и Джоковича

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" 23-летний итальянский теннисист Янник Синнер добился выдающегося достижения в сезоне-2024.

Синнер гарантировал себе первую строчку рейтинга ATP на момент 14 октября. С 2009 года (когда ATP изменила систему распределения очков) быстрее это удавалось сделать только сербу Новаку Джоковичу (14 сентября 2015 года) и испанцу Рафаэлю Надалю (20 сентября 2010 года).

Синнер заранее завоевал статус первой ракетки мира по итогам года на турнире серии Мастерс в Шанхае (Китай), победителем которого стал.

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Янник Синнер
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