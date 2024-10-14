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Ига Швёнтек установила историческое достижение
Ранее подобное удавалось Серене Уильямс
Пятикратная чемпионка турниров серии "Большого шлема" полька Ига Швёнтек стала лишь седьмой теннисисткой с 1975 года (момента первой публикации рейтинга WTA), которой удалось несколько раз удерживать лидерство в рейтинге WTA на протяжении 50 недель.
14 октября Швёнтек начала свою 125-ю (в общей сложности) неделю в роли первой ракетки мира. Её первое пребывание в таком статусе продлилось 75 недель (с 4 апреля 2022 года по 10 сентября 2023 год), текущее – 50 (с 6 ноября 2023 года по текущий момент). Швёнтек уступала статус лидера лишь белоруске Арине Соболенко на восемь недель.
Теннисистки, которым несколько раз удавалось удерживать статус лидера рейтинга ATP на протяжении 50 недель и более:
1. Крис Эверт;
2. Мартина Навратилова;
3. Штеффи Граф;
4. Моника Селеш;
5. Мартина Хингис;
6. Серена Уильямс;
7. Ига Швёнтек.
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