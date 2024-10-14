Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Чемпион семи турниров ATP намекнул на завершения карьеры
Теннисист рассказал, сколько ещё проведет на корте
Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о завершении профессиональной карьеры. В мае 2025 года Кирьосу исполнится 30 лет.
"Если честно, я ещё далеко не закончил. Да, я нахожусь на поздней стадии своей карьеры, но у меня ещё есть один или два года в запасе… Чувствую себя очень хорошо.
Сейчас я тренируюсь на корте по три часа каждый день. Моё запястье после операции полностью зажило, и я чувствую себя мотивированным.
Я не хочу думать о выходе на пенсию, но в то же время понимаю, что карьера подходит к концу. Не думаю, что это будет легко", — приводит слова Кирьоса Eurosport со ссылкой на Code Sports.
Популярное сейчас
- Определились комментаторы матча сборной Украины против Чехии
- Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
- Анатолий Чанцев: Читал про Мудрика, говорят, что футбольный интеллект у него очень слаб
- Легенда французского тенниса огласил о завершении карьеры
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек