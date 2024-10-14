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Чемпион семи турниров ATP намекнул на завершения карьеры

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Теннисист рассказал, сколько ещё проведет на корте

Чемпион семи турниров ATP намекнул на завершения карьеры

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о завершении профессиональной карьеры. В мае 2025 года Кирьосу исполнится 30 лет.

"Если честно, я ещё далеко не закончил. Да, я нахожусь на поздней стадии своей карьеры, но у меня ещё есть один или два года в запасе… Чувствую себя очень хорошо.

Сейчас я тренируюсь на корте по три часа каждый день. Моё запястье после операции полностью зажило, и я чувствую себя мотивированным.

Я не хочу думать о выходе на пенсию, но в то же время понимаю, что карьера подходит к концу. Не думаю, что это будет легко", — приводит слова Кирьоса Eurosport со ссылкой на Code Sports.

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