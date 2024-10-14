  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Дядя Надаля рассказал, почему Рафа решил завершить карьеру
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дядя Надаля рассказал, почему Рафа решил завершить карьеру

Теннис

Испанец провел великолепную карьеру

Дядя Надаля рассказал, почему Рафа решил завершить карьеру

Johan Lilja

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, рассказал, что подтолкнуло племянника объявить о завершении карьеры. Надаль сделал заявление 10 октября, что вызвало бурную реакцию у всей спортивной индустрии.

"Он считает, что больше не может, что его тело больше не справляется. Он пытался вернуться в этом сезоне, потому что думал, что сможет провести хороший сезон на грунтовых кортах. В этом году ему это не удалось, и он убедился, что теперь ему невозможно играть много матчей. Он решил остановиться, потому что у него не было другого выхода", — приводит слова Надаля RMC со ссылкой на эфир шоу Bartoli Time.

Последним турниром 38-летнего Надаля должен стать финальный этап Кубка Дэвиса – 2024. Он пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

По теме
yellow-arrow
Чемпион семи турниров ATP намекнул на завершения карьеры
yellow-arrow
Ига Швёнтек установила историческое достижение
yellow-arrow
Двукратный чемпион ТБШ повторил достижение Надаля и Джоковича
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости