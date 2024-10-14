Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Пока-пока, Шанхай". Федерер опубликовал прощальное фото с турнира
Швейцарец покидает Китай
20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями о своём пребывании в Шанхае (Китай).
Напомним, что с 2 по 13 октября в Шанхае проходил турнир серии "Мастерс". Его победителем стал двукратный чемпион мэйджоров первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.
"Пока-пока, Шанхай! Спасибо за ещё один прекрасный визит", — подписал пост Федерер.
Напомним, что Федерер провёл в Шанхае благотворительный матч, а также посетил несколько поединков в рамках турнира, в том числе финал.
Популярное сейчас
- Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Месть от албанцев
- Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
- Кори Гауфф одержала ювилейную победу в основной сетке турниров WTA в 2024 году
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек