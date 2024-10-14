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"Пока-пока, Шанхай". Федерер опубликовал прощальное фото с турнира

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Швейцарец покидает Китай

"Пока-пока, Шанхай". Федерер опубликовал прощальное фото с турнира

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

20-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер опубликовал пост с фотографиями о своём пребывании в Шанхае (Китай).

Напомним, что с 2 по 13 октября в Шанхае проходил турнир серии "Мастерс". Его победителем стал двукратный чемпион мэйджоров первая ракетка мира итальянец Янник Синнер. В финале соревнований он со счётом 7:6 (7:4), 6:3 обыграл серба Новака Джоковича.

"Пока-пока, Шанхай! Спасибо за ещё один прекрасный визит", — подписал пост Федерер.

Напомним, что Федерер провёл в Шанхае благотворительный матч, а также посетил несколько поединков в рамках турнира, в том числе финал.

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