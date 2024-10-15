Уимблдон откажется от линейных судей

На теннисном Уимблдоне с 2025 года не будет линейных судей. Функции будет выполнять компьютерная программа. Именно AI будет определять, был мяч в поле или ушел в аут. Это не новаторство, поскольку с 2021 года на открытом чемпионате Австралии фиксацией аутов занимается компьютер.

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Автоматизированная система определения аутов будет работать не только на основной сетке, но и в квалификационных раундах.

Искусственный интеллект все больше проникает в английский спорт. Кроме Уимблдона, использование AI планируется и в АПЛ. Возможно, уже во второй половине сезона 2024/25 в чемпионате Англии за определение офсайдов будут отвечать компьютеры.