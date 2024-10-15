Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уимблдон откажется от линейных судей
Технологии дошли и до английского турнира
Getty Images/Global Images Ukraine
На теннисном Уимблдоне с 2025 года не будет линейных судей. Функции будет выполнять компьютерная программа. Именно AI будет определять, был мяч в поле или ушел в аут. Это не новаторство, поскольку с 2021 года на открытом чемпионате Австралии фиксацией аутов занимается компьютер.
-
Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Автоматизированная система определения аутов будет работать не только на основной сетке, но и в квалификационных раундах.
Искусственный интеллект все больше проникает в английский спорт. Кроме Уимблдона, использование AI планируется и в АПЛ. Возможно, уже во второй половине сезона 2024/25 в чемпионате Англии за определение офсайдов будут отвечать компьютеры.
Популярное сейчас
- Украина - Чехия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Лига Наций. Грузия – Албания 0:1. Месть от албанцев
- В одном из клубов УПЛ - скандал. СМИ пишут, что тренер выгнал игрока
- Ига Швёнтек установила историческое достижение
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine