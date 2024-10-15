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Урсу проиграл на старте челленджера в Шэньчжэне

Теннис
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Поражение от украинца

Урсу проиграл на старте челленджера в Шэньчжэне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР №305) проиграл на старте турнира серии ATP Challenger Tour 100 в Шэньчжэне (Китай). В первом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил австралицу Джеймсу Маккейбу (АТР №276).

Счет матча 2-1 (2-6; 6-3; 6-3) в пользу триумфатора встречи. В активе Урсу три подачи на вылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка.

Поединок начался еще вчера, 14 октября, но был прерван из-за дождя. Вадим также сыграет в парном разряде этого турнира. Наш соотечественник выступит в дуэте с казахом Григорием Ломакиным.

Напомним, ранее Федерер опубликовал прощальное фото с турнира в Шанхае.

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