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Урсу проиграл на старте челленджера в Шэньчжэне
Поражение от украинца
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Вадим Урсу (АТР №305) проиграл на старте турнира серии ATP Challenger Tour 100 в Шэньчжэне (Китай). В первом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил австралицу Джеймсу Маккейбу (АТР №276).
Счет матча 2-1 (2-6; 6-3; 6-3) в пользу триумфатора встречи. В активе Урсу три подачи на вылет, семь двойных ошибок и четыре реализованных брейка.
Поединок начался еще вчера, 14 октября, но был прерван из-за дождя. Вадим также сыграет в парном разряде этого турнира. Наш соотечественник выступит в дуэте с казахом Григорием Ломакиным.
Напомним, ранее Федерер
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