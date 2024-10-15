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Новый антирекорд установлен: Теннисист проиграл самый быстрый финал в истории ATP Challenger

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Он был в ТОП-20

Новый антирекорд установлен: Теннисист проиграл самый быстрый финал в истории ATP Challenger

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Австралийский теннисист Бернард Томич (АТР №207) проиграл в финальном матче турнира серии ATP Challenger в Фэйрфилде (США). В решающем поединке за главный титул соревнований он уступил местному Лернеру Тину (АТР №124).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-1) в пользу триумфатора и новоиспеченного мирового рекордсмена. Этот матч длился всего 39 минут и стал самым быстрым мужским финалом в истории.

Отметим, что в далеком 2016 году австралиец занимал 17-ю позицию в рейтинге АТР.

Напомним, что ранее Урсу проиграл на старте челленджера в Шэньчжэне.

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