Новый антирекорд установлен: Теннисист проиграл самый быстрый финал в истории ATP Challenger

Австралийский теннисист Бернард Томич (АТР №207) проиграл в финальном матче турнира серии ATP Challenger в Фэйрфилде (США). В решающем поединке за главный титул соревнований он уступил местному Лернеру Тину (АТР №124).

Счет встречи 2-0 (6-0; 6-1) в пользу триумфатора и новоиспеченного мирового рекордсмена. Этот матч длился всего 39 минут и стал самым быстрым мужским финалом в истории.

Отметим, что в далеком 2016 году австралиец занимал 17-ю позицию в рейтинге АТР.