Крутых уступил в первом круге челленджера в Италии

Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №556) проиграл на старте турнира серии ATP Challenger Tour 125 в Ольбии (Италия). В стартовом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил американцу Эмилио Нава (АТР №208).

Счет матча 2-1 (5-7; 6-3; 7-5) в пользу триумфатора встречи. В активе Крутых одна подача на вылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейка.

В следующем раунде соревнований Нава сыграет против победителя встречи Нарди/Барранко.