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Крутых уступил в первом круге челленджера в Италии
Была тяжелая борьба
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский теннисист Алексей Крутых (АТР №556) проиграл на старте турнира серии ATP Challenger Tour 125 в Ольбии (Италия). В стартовом матче на соревнованиях наш спортсмен уступил американцу Эмилио Нава (АТР №208).
Счет матча 2-1 (5-7; 6-3; 7-5) в пользу триумфатора встречи. В активе Крутых одна подача на вылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейка.
В следующем раунде соревнований Нава сыграет против победителя встречи Нарди/Барранко.
Напомним, ранее Федерер
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