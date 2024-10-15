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Новак Джокович: Я принадлежу к старой гвардии

Теннис

Серб заявил, что ему тяжело конкурировать с молодыми игроками

Новак Джокович: Я принадлежу к старой гвардии

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный победитель турниров серии "Большого шлема" экс первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, закрывает ли уход испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера одну из глав в истории этого вида спорта и изменится ли после этого теннис.

"Я не разделяю это на чёрное и белое. Я принадлежу к той старой гвардии, которая, возможно, больше не может конкурировать с молодыми игроками. Безусловно, грядут перемены, это естественный процесс, и уже несколько лет все об этом говорят", — приводит слова серба Sportklub со ссылкой на Vogue.

Напомним, 10 октября 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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