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ФОТО. Элина Свитолина опубликовала кадры с дня рождения дочери

Теннис

Второй день рождения празднует семья Монфис

ФОТО. Элина Свитолина опубликовала кадры с дня рождения дочери

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в Instagram, где поделилась фотографией с празднования дня рождения своей дочери Скай.

"Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение", — написала Свитолина.

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Напомним, что 15 октября 2022 года у украинской теннисистки и француза Гаэля Монфиса родилась дочь Скай. Сейчас Свитолина восстанавливается после операции, которую перенесла в сентябре 2024 года.

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Элина Свитолина
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