ФОТО. Элина Свитолина опубликовала кадры с дня рождения дочери

Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в Instagram, где поделилась фотографией с празднования дня рождения своей дочери Скай.

"Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение", — написала Свитолина.

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Напомним, что 15 октября 2022 года у украинской теннисистки и француза Гаэля Монфиса родилась дочь Скай. Сейчас Свитолина восстанавливается после операции, которую перенесла в сентябре 2024 года.