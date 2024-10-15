Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ФОТО. Элина Свитолина опубликовала кадры с дня рождения дочери
Второй день рождения празднует семья Монфис
Украинская теннисистка Элина Свитолина опубликовала пост в Instagram, где поделилась фотографией с празднования дня рождения своей дочери Скай.
"Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь - наше самое большое приключение", — написала Свитолина.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что 15 октября 2022 года у украинской теннисистки и француза Гаэля Монфиса родилась дочь Скай. Сейчас Свитолина восстанавливается после операции, которую перенесла в сентябре 2024 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сербия U-21 – Украина U-21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча
- Цыганык: Мудрик – главная проблема этой сборной Украины
- Стало известно, на какой срок выбыл Гуцуляк из-за травмы
- Свитолина показала самые яркие моменты пребывания дома
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Красавица дня. Очаровательная жена украинца, который стал лучшим на чемпионате мира по футзалу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн