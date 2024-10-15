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252-я ракетка мира пригрозил судье после окончания матча
Ситуация не осталась незамеченой
Фото: Getty Images
252-я ракетка мира шведский теннисист Элиас Имер остался недоволен судейством в матче первого круга хардового турнира ATP-250 в Стокгольме. Встреча Имера с 34-й ракеткой мира чилийцем Николасом Харри завершилась поражением со счётом 6:2, 4:6, 6:7.
"Если он коснулся сетки, то у тебя будут проблемы", — сказал Имер судье на вышке после окончания поединка.
На тай-брейке при счёте 6:2, 4:6, 6:6 Имеру показалось, что чилиец тронул сетку. Он сообщил об этом рефери в грубой форме, но решение осталось неизменным.
Турнир категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция) проходит с 14 по 20 октября.
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