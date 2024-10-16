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Экс-тренер первой ракетки планеты прокомментировал разрыв в сотрудничестве со Свентек

Теннис
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Полный комментарий специалиста

Экс-тренер первой ракетки планеты прокомментировал разрыв в сотрудничестве со Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший тренер первой ракетки мира Иги Свентек, поляк Томаш Викторовский прокомментировал решение о прекращении сотрудничества со спортсменкой.

"Было очень много спекуляций и инсинуаций. Даже слишком много, учитывая, что в опубликованном пресс-релизе очень точно определено наше решение. Достаточно прочесть его с пониманием, а не с целью поиска сенсаций. Наше решение о прекращении сотрудничества было принято с уважением к обеим сторонам, и никакие домыслы этого не изменят.

Я думаю, что в общем-то у нас были очень хорошие отношения в команде. За три года интенсивного сотрудничества невозможно избежать сложных ситуаций, но даже тогда мы всегда находили способ договориться и найти лучшее решение. Приоритетом для нас всегда была Ига и все, что связано с ее подготовкой на самом высоком уровне.

Было ли наше расставание внезапным решением? Это была просто необходимость. Мы никогда не принимали внезапных и, главное, непродуманных решений" – сказал специалист.

Напомним, что ранее Элина Свитолина опубликовала кадры со дня рождения дочери.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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