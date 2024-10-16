Тренер Костюк подвела краткие итоги сезона для украинки. Фото

Тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №17) Сандра Заневская подвела краткие итоги сезона для своей подопечной. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.

"Марта Костюк, возможно, и вошла в двадцатку лучших, но этот сезон был гораздо больше, чем просто эта цифра.

Рост через трудности и радостные моменты, падения и подъемы, попытки снова, снова и снова. Какая привилегия быть частью этого путешествия.

С гордостью можем сказать, что мы не пропустили ни одного рейса, но финальные объявления о посадке пока что наша специальность" – написала Сандра.