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Тренер Костюк подвела краткие итоги сезона для украинки. Фото
Но результатов нет
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер украинской теннисистки Марты Костюк (WTA №17) Сандра Заневская подвела краткие итоги сезона для своей подопечной. Соответствующий пост она разместила на своей официальной странице в Instagram.
"Марта Костюк, возможно, и вошла в двадцатку лучших, но этот сезон был гораздо больше, чем просто эта цифра.
Рост через трудности и радостные моменты, падения и подъемы, попытки снова, снова и снова. Какая привилегия быть частью этого путешествия.
С гордостью можем сказать, что мы не пропустили ни одного рейса, но финальные объявления о посадке пока что наша специальность" – написала Сандра.
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