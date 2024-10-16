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Свитолина показала праздничный торт ко дню рождения дочери. Фото

Теннис
Обновлено

Очень мило

Свитолина показала праздничный торт ко дню рождения дочери. Фото

фото из соцсетей

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вчера вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом отпраздновали день рождения их дочери – Skaї. А сегодня Элина показала, каким тортом угостили маленькую именинницу. Соответствующие снимки Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина показала праздничный торт ко дню рождения дочери. Фото - изображение 1Свитолина показала праздничный торт ко дню рождения дочери. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее тренер Костюк подвела краткие итоги сезона для украинки.

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