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Свитолина показала праздничный торт ко дню рождения дочери. Фото
Очень мило
фото из соцсетей
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вчера вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом отпраздновали день рождения их дочери – Skaї. А сегодня Элина показала, каким тортом угостили маленькую именинницу. Соответствующие снимки Свитолина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее тренер Костюк
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