Стародубцева возвращается в Нинбо и имеет шанс сыграть на турнире

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) объявила, что возвращается в японский Нинбо на турнир серии WTA500 и, несмотря на проигрыш в первом круге квалификации, имеет шанс выступить в одиночном разряде.

"Проиграла первый раунд квалификации в Нинбо. В результате чего, я стояла седьмой в очереди на лаки лузера и отправилась на следующий турнир, чтобы начать подготовку к нему.

Сейчас я по пути в аэропорт, чтобы вернуться в Нинбо, потому что теперь я стою первой на попадание в основную сетку

Уже есть шесть отказов. Пожелайте мне удачи" – написала Стародубцева на своей официальной странице в Твиттер.