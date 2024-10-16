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Стародубцева возвращается в Нинбо и имеет шанс сыграть на турнире

Теннис
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Но вопрос остается открытым

Стародубцева возвращается в Нинбо и имеет шанс сыграть на турнире

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) объявила, что возвращается в японский Нинбо на турнир серии WTA500 и, несмотря на проигрыш в первом круге квалификации, имеет шанс выступить в одиночном разряде.

"Проиграла первый раунд квалификации в Нинбо. В результате чего, я стояла седьмой в очереди на лаки лузера и отправилась на следующий турнир, чтобы начать подготовку к нему.

Сейчас я по пути в аэропорт, чтобы вернуться в Нинбо, потому что теперь я стою первой на попадание в основную сетку

Уже есть шесть отказов. Пожелайте мне удачи" – написала Стародубцева на своей официальной странице в Твиттер.

Напомним, что ранее тренер Костюк подвела краткие итоги сезона для украинки.

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