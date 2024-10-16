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Стародубцева возвращается в Нинбо и имеет шанс сыграть на турнире
Но вопрос остается открытым
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) объявила, что возвращается в японский Нинбо на турнир серии WTA500 и, несмотря на проигрыш в первом круге квалификации, имеет шанс выступить в одиночном разряде.
"Проиграла первый раунд квалификации в Нинбо. В результате чего, я стояла седьмой в очереди на лаки лузера и отправилась на следующий турнир, чтобы начать подготовку к нему.
Сейчас я по пути в аэропорт, чтобы вернуться в Нинбо, потому что теперь я стою первой на попадание в основную сетку
Уже есть шесть отказов. Пожелайте мне удачи" – написала Стародубцева на своей официальной странице в Твиттер.
Напомним, что ранее тренер Костюк
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