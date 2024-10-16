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Урсу пробился в четвертьфинал парного челленджера в Шэньчжэне

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Урсу пробился в четвертьфинал парного челленджера в Шэньчжэне

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вадим Урсу вышел в 1/4 финала парного турнира серии ATP Challenger Tour 100 в Шэньчжэне (Китай). В матче 1/8 соревнований наш соотечественник вместе со своим партнером по команде казахом Григорием Ломакиным победили пару из Японии Масаяби/Мацуда.

Счет встречи 2-1 (6-3; 3-6; 10-7) в пользу триумфаторов встречи, в активе которых 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 3 из 5 реализованных брейки и 4 двойные ошибки.

В следующем раунде соревнований Урсу и Ломакин сыграют против тайваньско-британского дуэта Рэй/Перрис.

Напомним, что ранее Стародубцева сообщила, что у нее есть шанс сыграть в Нинбо.

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