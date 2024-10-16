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Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема с победы стартовал на турнире в Стокгольме

Теннис
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Швейцарец одержал уверенную победу

Трёхкратный победитель турниров серии Большого шлема с победы стартовал на турнире в Стокгольме

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Трёхкратный победитель турниров серии "Большого шлема" швейцарец Стэн Вавринка вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). На старте соревнований он уверенно обыграл 38-ю ракетку мира и шестого сеяного турнира американца Брендона Накашиму.

Стокгольм. Первый круг

Стэн Вавринка — Брэндон Накашима 6:4, 6:4

Матч продолжался 1 час 21 минуту. Вавринка выполнил четыре подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Накашимы шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк пойнта.

За выход в четвертьфинал турнира в Стокгольме Стэн Вавринка поборется с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.

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