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WTA подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024

Теннис

Он стартует 2 ноября

WTA подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира — 2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Женская ассоциация тенниса (WTA) официально подтвердила окончательный список участниц Итогового турнира WTA – 2024, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) со 2 по 9 ноября.

На турнире сыграют:

  1. Ига Швёнтек (Польша);
  2. Кори Гауфф (США);
  3. Жасмин Паолини (Италия);
  4. Елена Рыбакина (Казахстан);
  5. Джессика Пегула (США);
  6. Чжэн Циньвэнь (Китай);
  7. Барбара Крейчикова (Чехия).
  8. Арина Соболенко (-);

Отметим, что Крейчикова и Рыбакина второй раз квалифицировалась на Итоговый турнир, Чжэн и Паолини – впервые в карьере.

Действующей чемпионкой турнира является нынешний лидер рейтинга WTA полька Ига Швёнтек, в финале разгромно обыгравшая американку Пегулу — 6:1, 6:0.

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