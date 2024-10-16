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Серена Уильямс перенесла операцию
Американская теннисистка восстанавливается после медицинского вмешательства
Фото: Getty Images
Легендарная теннисистка Серена Уильямс опубликовала сообщение в социальных сетях, где написала, что перенесла операцию по удалению кисты на шее. Уплотнение обнаружили еще в мае.
Уильямс прошла несколько обследований, после чего у нее диагностировали кисту, уплотнение постоянно увеличивалось в размере.
Также Серена сообщила, что сейчас у нее все хорошо, а результат анализа дал отрицательный результат.
Serena Williams gives health update after finding lump 'the size of a grapefruit'https://t.co/SdrJM3n3Ir— talkSPORT (@talkSPORT) October 16, 2024
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