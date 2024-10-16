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Серена Уильямс перенесла операцию

Теннис

Американская теннисистка восстанавливается после медицинского вмешательства

Серена Уильямс перенесла операцию

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарная теннисистка Серена Уильямс опубликовала сообщение в социальных сетях, где написала, что перенесла операцию по удалению кисты на шее. Уплотнение обнаружили еще в мае.

Уильямс прошла несколько обследований, после чего у нее диагностировали кисту, уплотнение постоянно увеличивалось в размере.

Также Серена сообщила, что сейчас у нее все хорошо, а результат анализа дал отрицательный результат.

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