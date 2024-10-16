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Янник Синнер разгромил россиянина и вышел в полуфинал выставочного турнира Six Kings Slam

Теннис
Обновлено

Итальянец отдал всего три гейма

Янник Синнер разгромил россиянина и вышел в полуфинал выставочного турнира Six Kings Slam

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первый номер мирового рейтинга, итальянец Янник Синнер одержал победу в четвертьфинальном матче выставочного турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.

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Six Kings Slam. 1/4 финала
Даниил Медведев — Янник Синнер 0:6, 3:6

В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров "Большого шлема" сербом Новаком Джоковичем.

На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сыграют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне.

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