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Янник Синнер разгромил россиянина и вышел в полуфинал выставочного турнира Six Kings Slam
Итальянец отдал всего три гейма
Getty Images/Global Images Ukraine
Первый номер мирового рейтинга, итальянец Янник Синнер одержал победу в четвертьфинальном матче выставочного турнира Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В первом матче он обыграл теннисиста без флага Даниила Медведева.
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В следующем раунде итальянец сыграет с 24-кратным победителем турниров "Большого шлема" сербом Новаком Джоковичем.
На турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сыграют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также датчанин Хольгер Руне.
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