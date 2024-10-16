Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Стокгольме

Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема" норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Во втором круге соревнований он в двух сетах обыграл 50-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего.

Стокгольм. Второй круг

Каспер Рууд — Лоренцо Сонего 6:3, 7:6 (7:3)

Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рууд и Сонего выполнили по восемь подач навылет и допустил по две двойные ошибки. Однако итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Рууд реализовал один из трёх заработанных.

В следующем круге турнира в Стокгольме норвежец сыграет с Таллоном Грикспором, который представляет Нидерланды.