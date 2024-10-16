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Каспер Рууд вышел в третий круг турнира в Стокгольме
Норвежец продолжает борьбу за титул
Getty Images/Global Images Ukraine
Трёхкратный финалист турниров серии "Большого шлема" норвежец Каспер Рууд вышел в третий круг турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). Во втором круге соревнований он в двух сетах обыграл 50-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Сонего.
Стокгольм. Второй круг
Каспер Рууд — Лоренцо Сонего 6:3, 7:6 (7:3)
Матч продолжался 1 час 43 минуты. Рууд и Сонего выполнили по восемь подач навылет и допустил по две двойные ошибки. Однако итальянцу не удалось заработать ни одного брейк-пойнта, в то время как Рууд реализовал один из трёх заработанных.
В следующем круге турнира в Стокгольме норвежец сыграет с Таллоном Грикспором, который представляет Нидерланды.
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