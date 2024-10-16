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Карлос Алькарас вышел в полуфинал Six Kings Slam
Испанец не проиграл ни единого сета
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл первый матч на выставочном турнире Six Kings Slam, который с 16 по 19 октября проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
На старте соревнований он победил 14-ю ракетку мира датчанина Хольгера Руне.
Six Kings Slam. 1/4 финала
Карлос Алькарас — Хольгер Руне 6:2, 6:4
В следующем раунде 21-летний испанец сыграет с 22-кратным победителем турниров серии "Большого шлема" соотечественником Рафаэлем Надалем.
Кроме Алькараса и Руне, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер.
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