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Алькарас: Я доволен и своим форхендом, но у Надаля он сильнее
Карлос считает, что он уступает соотечественнику
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас считает, что его форхенд слабее, чем у 22-кратного победителя турниров "Большого шлема" соотечественника Рафаэля Надаля.
"У кого сильнее форхенд? Я должен выбрать Рафу, так как только начинаю свою карьеру. Я доволен и своим форхендом. Посмотрим в конце моей карьеры, у кого он лучше", — сказал Алькарас в интервью на корте.
Напомним, Алькарас и Надаль встретятся на выставочном турнире Six Kings Slam. Кроме испанцев, в турнире в Эр-Рияде принимают участие серб Новак Джокович, а также итальянец Янник Синнер.
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