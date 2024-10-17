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Первая ракетка мира назвала имя нового главного тренера
Удачи в сотрудничестве
Getty Images/Global Images Ukraine
Первая ракетка планеты, полька Ига Свентек, назвала имя специалиста, с которым будет работать в следующем теннисном сезоне. Им стал Вим Фиссет – бельгийский теннисный тренер и бывший теннисист.
Ранее 44-летний специалист тренировал таких спортсменок как Симона Халеп, Анджелик Кербер и Наоми Осака. Отдельной страницей в биографии Фиссета является тренерская работа с Ким Клейстерс, которая при его помощи уже по возвращению на корт (рождение ребенка) выиграла три турнира Большого шлема и Итоговый турнир.
Напомним, что Свентек недавно прекратила сотрудничество с Томашем Викторовским. Ранее специалист
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