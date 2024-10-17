Первая ракетка мира назвала имя нового главного тренера

Первая ракетка планеты, полька Ига Свентек, назвала имя специалиста, с которым будет работать в следующем теннисном сезоне. Им стал Вим Фиссет – бельгийский теннисный тренер и бывший теннисист.

Ранее 44-летний специалист тренировал таких спортсменок как Симона Халеп, Анджелик Кербер и Наоми Осака. Отдельной страницей в биографии Фиссета является тренерская работа с Ким Клейстерс, которая при его помощи уже по возвращению на корт (рождение ребенка) выиграла три турнира Большого шлема и Итоговый турнир.