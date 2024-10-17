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Урсу проиграл в четвертьфинале парного турнира в Шэньчжэне

Теннис

Снова без борьбы за финал

Урсу проиграл в четвертьфинале парного турнира в Шэньчжэне

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вадим Урсу проиграл в 1/4 финала парного турнира серии ATP Challenger Tour 100 в Шэньчжэне (Китай). В борьбе за 1/2 соревнований наш соотечественник вместе со своим партнером по команде, казахом Григорием Ломакиным уступили британско-тайваньскому дуэту Пэрис/Рэй.

Счет поединка 2-0 (6-3; 6-2) в пользу триумфаторов встречи, в активе которых 2 подачи на вылет, 9 выигранных очков подряд, 3 из 5 реализованных брейков и 0 двойных ошибок.

Урсу не сыграет и в одиночном разряде, поскольку уступил в первом поединке турнира.

Напомним, ранее первая ракетка мира назвала имя нового тренера.

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