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Надаль рассказал о влиянии Джоковича на свою карьеру
Мотивация высочайшего уровня
Фото: Getty Images
Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как на его карьеру повлияли игры против серба Новака Джоковича (АТР №4). Слова Рафы цитирует DAZN:
"Мы так много играли друг против друга, что я не хочу больше играть с ним. Но я всегда счастлив встретиться с ним. Он отличный соперник.
Джокович всегда толкал меня до предела моих возможностей, до самого высокого уровня. Нам всегда нужно совершенствоваться. Это отличная вещь в спорте. Имея больших соперников, ты знаешь, что тебе нужно делать" – сказал Надаль.
Напомним, что ранее Урсу
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