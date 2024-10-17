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Надаль рассказал о влиянии Джоковича на свою карьеру

Теннис
Обновлено

Мотивация высочайшего уровня

Надаль рассказал о влиянии Джоковича на свою карьеру

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как на его карьеру повлияли игры против серба Новака Джоковича (АТР №4). Слова Рафы цитирует DAZN:

"Мы так много играли друг против друга, что я не хочу больше играть с ним. Но я всегда счастлив встретиться с ним. Он отличный соперник.

Джокович всегда толкал меня до предела моих возможностей, до самого высокого уровня. Нам всегда нужно совершенствоваться. Это отличная вещь в спорте. Имея больших соперников, ты знаешь, что тебе нужно делать" – сказал Надаль.

Напомним, что ранее Урсу проиграл в четвертьфинале Шэньчжэня.

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Новак Джокович Рафаэль Надаль
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