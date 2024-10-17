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Свитолина показала свои первые шаги без костылей. Видео

Теннис

Очень сильная девушка

Свитолина показала свои первые шаги без костылей. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как делает первые шаги без костылей после операции на голеностопе. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону получила новую форму на сезон 2024/2025.

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Элина Свитолина
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