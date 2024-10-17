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Свитолина показала свои первые шаги без костылей. Видео
Очень сильная девушка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала, как делает первые шаги без костылей после операции на голеностопе. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее сборная Украины по
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