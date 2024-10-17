  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Каспер Рууд: Саудовская Аравия — спорное место для тенниса
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Каспер Рууд: Саудовская Аравия — спорное место для тенниса

Теннис

Норвежец высказался о выставочном турнире

Каспер Рууд: Саудовская Аравия — спорное место для тенниса

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я не получал предложений от Six Kings Slam, но они были раньше, и я решил не ехать. Саудовская Аравия — спорная страна с точки зрения тенниса многих вещей, но есть и другие странные места, куда мы едем и играем. Посмотрите на Китай с Пэн Шуай и что с ней случилось. В будущем неизбежно придётся играть в Саудовской Аравии, я слышал, что они будут принимать новый "Мастерс", — приводит слова Рууда SpilXperten.

Напомним, что Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября.

По теме
yellow-arrow
Свитолина показала свои первые шаги без костылей. Видео
yellow-arrow
Надаль рассказал о влиянии Джоковича на свою карьеру
yellow-arrow
Урсу проиграл в четвертьфинале парного турнира в Шэньчжэне
Каспер Рууд
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости