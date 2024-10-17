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Каспер Рууд: Саудовская Аравия — спорное место для тенниса
Норвежец высказался о выставочном турнире
Фото: Tennis Majors
Восьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд высказался о выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Я не получал предложений от Six Kings Slam, но они были раньше, и я решил не ехать. Саудовская Аравия — спорная страна с точки зрения тенниса многих вещей, но есть и другие странные места, куда мы едем и играем. Посмотрите на Китай с Пэн Шуай и что с ней случилось. В будущем неизбежно придётся играть в Саудовской Аравии, я слышал, что они будут принимать новый "Мастерс", — приводит слова Рууда SpilXperten.
Напомним, что Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября.
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