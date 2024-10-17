Янник Синнер назвал секрет своего успеха

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер рассказал главный секрет успешного сезона, за который он смог выиграть два турнира серии "Большого шлема", семь титулов в целом. Также он впервые в карьере заканчивает год на первом месте.

"Да, это очень-очень приятный момент для меня. Я очень много работал в молодости, чтобы оказаться на первой строчке сейчас. Это были долгие годы работы. В конце прошлого сезона у меня получилось сделать отличный забег, когда я выиграл Кубок Дэвиса с итальянской командой. Победа на первом турнире „Большого шлема“ в этом году дала мне уверенность в том, что я смогу показывать отличный теннис в течение всего года. Так что я всегда стараюсь продолжать совершенствоваться и развиваться. Это то, что мне нравится в профессии теннисиста", — сказал Синнер на пресс-конференции.

Сегодня, 17 октября, Синнер сыграет с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.