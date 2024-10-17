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Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери
Украинка продолжает борьбу за титул
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении. 1/8 финала
Дарья Снигур - Амарни Бэнкс - 6:4, 7:5
Украинка одолела Эллу Макдональд из Великобритании за 49 минут.
Накануне этих соревнований Снигур играла на турнире Корнелье-де-Лебрегати, где уступила уже на старте соревнований.
В четвертьфинале Дарья поборется с Симоной Вальтерт из Швейцарии.
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