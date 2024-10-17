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Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери

Теннис

Украинка продолжает борьбу за титул

Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери

Фото: CNN

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери (Великобритания), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

ITF W100 Шрусбери. Хард в помещении. 1/8 финала

Дарья Снигур - Амарни Бэнкс - 6:4, 7:5

Украинка одолела Эллу Макдональд из Великобритании за 49 минут.

Накануне этих соревнований Снигур играла на турнире Корнелье-де-Лебрегати, где уступила уже на старте соревнований.

В четвертьфинале Дарья поборется с Симоной Вальтерт из Швейцарии.

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