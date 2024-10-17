Новак Джокович вызвал на корт врача в выставочном матче с Синнером

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был вынужден вызвать на корт физиотерапевта в перерыве между сетами полуфинального матча с двукратным победителем мэйджоров первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире "Шлем шести королей", который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Серб испытывает дискомфорт в районе плеча.

Физиотерапевт появился на корте после второго сета, который Джокович выиграл со счётом 7:6 (7:0). Первая партия осталась за Синнером (6:2).

Стоит отметить, что Синнер во втором сете хромал, держась за живот.