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Новак Джокович вызвал на корт врача в выставочном матче с Синнером

Теннис

Серб испытывает проблемы

Новак Джокович вызвал на корт врача в выставочном матче с Синнером

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович был вынужден вызвать на корт физиотерапевта в перерыве между сетами полуфинального матча с двукратным победителем мэйджоров первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером на выставочном турнире "Шлем шести королей", который проходит в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Серб испытывает дискомфорт в районе плеча.

Физиотерапевт появился на корте после второго сета, который Джокович выиграл со счётом 7:6 (7:0). Первая партия осталась за Синнером (6:2).

Стоит отметить, что Синнер во втором сете хромал, держась за живот.

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Новак Джокович
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