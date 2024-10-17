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Янник Синнер снова обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Эр-Рияде
Итальянец взял верх
Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира "Шлем" шести королей", обыграв 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича.
Six Kings Slam. 1/2 финала
Янник Синнер — Новак Джокович 6:2, 6:7 (0:7), 6:4
Матч продлился 2 часа 27 минут и завершилась в пользу Синнера.
В финале выставочных соревнований Синнер сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем.
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