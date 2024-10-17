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Янник Синнер снова обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Эр-Рияде

Теннис

Итальянец взял верх

Янник Синнер снова обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Эр-Рияде

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный чемпион турниров серии "Большого шлема" первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в финал выставочного турнира "Шлем" шести королей", обыграв 24-кратного победителя мэйджоров серба Новака Джоковича.

Six Kings Slam. 1/2 финала

Янник Синнер — Новак Джокович 6:2, 6:7 (0:7), 6:4

Матч продлился 2 часа 27 минут и завершилась в пользу Синнера.

В финале выставочных соревнований Синнер сразится либо с Карлосом Алькарасом, либо с Рафаэлем Надалем.

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Янник Синнер
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