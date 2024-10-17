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Стефанос Циципас добыл тяжелую победу над Тьяго Уайлдом и вышел в четвертфьинал турнира в Антверпене
Грек продолжает борьбу за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга он одолел 80-ю ракетку мира представителя Бразилии Тьяго Уайлда.
Антверпен. Второй круг
Стефанос Циципас — Тьяго Уайлд 7:6 (7:5), 4:6, 7:5
Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать единственный брейк-пойнт. На счету Уайлда 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.
За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Циципас сразится с 33-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.
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