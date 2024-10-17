  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Стефанос Циципас добыл тяжелую победу над Тьяго Уайлдом и вышел в четвертфьинал турнира в Антверпене
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стефанос Циципас добыл тяжелую победу над Тьяго Уайлдом и вышел в четвертфьинал турнира в Антверпене

Теннис

Грек продолжает борьбу за чемпионство

Стефанос Циципас добыл тяжелую победу над Тьяго Уайлдом и вышел в четвертфьинал турнира в Антверпене

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В матче второго круга он одолел 80-ю ракетку мира представителя Бразилии Тьяго Уайлда.

Антверпен. Второй круг

Стефанос Циципас — Тьяго Уайлд 7:6 (7:5), 4:6, 7:5

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 20 минут. В её рамках Циципас пять раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и не смог реализовать единственный брейк-пойнт. На счету Уайлда 14 эйсов, одна двойная ошибка и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в полуфинал соревнований в Антверпене Циципас сразится с 33-й ракеткой мира из Чехии Иржи Легечкой.

По теме
yellow-arrow
Янник Синнер снова обыграл Джоковича и вышел в финал турнира в Эр-Рияде
yellow-arrow
Новак Джокович вызвал на корт врача в выставочном матче с Синнером
yellow-arrow
Дарья Снигур вышла в четвертьфинал турнира ITF W100 в Шрусбери
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости