Девятая ракетка мира передумала завершать карьеру

Американская теннисистка Даниэль Коллинз (WTA №9) заявила об изменении своего решения о завершении профессиональной карьеры.

"Привет всем, последние несколько недель я немного отсутствовала, поэтому хочу сообщить всем последние новости.

Это было напряженное время из-за ужасных ураганов, пронесшихся по Флориде, к тому же я столкнулась с некоторыми проблемами, связанными с эндометриозом и другими проблемами со здоровьем. Хотя я была готова завершить свою теннисную карьеру в этом году на высокой ноте и с головой уйти в следующую главу своей жизни, все пошло не так, как планировалось.

В последние несколько месяцев я не только боролась с некоторыми проблемами со здоровьем, но и посещала нескольких специалистов, чтобы лучше понять, какой путь мне лучше выбрать для достижения своей главной мечты – создания семьи.

Борьба с эндометриозом и бесплодием – это серьезная проблема для многих женщин, и я активно борюсь с этим, при этом полностью полагаюсь на команду, с которой работаю. Просто это займет больше времени, чем я думала.

Итак, история DANIMAL не подошла к концу. Я вернусь в Тур в 2025 году.

Хотя в нашей жизни нет никаких гарантий, я надеюсь развить свой темп 2024 года и продолжать играть, пока не появится больше определенности относительно моего личного пути рождения ребенка. Единственной гарантией есть новые эпические матчи.

Спасибо всем моим фанатам и удивительным людям, которые поддерживали меня на протяжении всего этого времени, а также моим ближайшим друзьям в туре, которые поддерживали меня на каждом шагу" – сказала американка.