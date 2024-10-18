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Пегула: Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру
Жизнь покажет
Getty Images/Global Images Ukraine
Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, рассказала, сколько еще собирается профессионально выходить на корт.
"Несмотря на то, что есть игроки, еще долго играющие после 30, в этот период все равно чуть больше ценишь возможность играть, чем в 20 лет. Я немного психую на этот счет, пусть и не чувствую себя на 30 – скорее на 25. И у этого свои плюсы (смеется).
Я восхищаюсь теми женщинами в Туре, у которых есть дети, и считаю, что это замечательно. Но я точно не собираюсь возвращаться после рождения ребенка. Не представляю себе такого. Я достаточно категорична в решениях, когда знаю, чего хочу. И, по-моему, это именно такой случай.
Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру. Но, конечно, много других дел, которые хотелось бы успеть к своему 40-летию" – сказала американка.
Напомним, ранее девятая ракетка
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