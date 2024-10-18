Пегула: Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, рассказала, сколько еще собирается профессионально выходить на корт.

"Несмотря на то, что есть игроки, еще долго играющие после 30, в этот период все равно чуть больше ценишь возможность играть, чем в 20 лет. Я немного психую на этот счет, пусть и не чувствую себя на 30 – скорее на 25. И у этого свои плюсы (смеется).

Я восхищаюсь теми женщинами в Туре, у которых есть дети, и считаю, что это замечательно. Но я точно не собираюсь возвращаться после рождения ребенка. Не представляю себе такого. Я достаточно категорична в решениях, когда знаю, чего хочу. И, по-моему, это именно такой случай.

Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру. Но, конечно, много других дел, которые хотелось бы успеть к своему 40-летию" – сказала американка.