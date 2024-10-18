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Пегула: Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру

Теннис
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Жизнь покажет

Пегула: Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американская теннисистка, четвертая ракетка мира Джессика Пегула, рассказала, сколько еще собирается профессионально выходить на корт.

"Несмотря на то, что есть игроки, еще долго играющие после 30, в этот период все равно чуть больше ценишь возможность играть, чем в 20 лет. Я немного психую на этот счет, пусть и не чувствую себя на 30 – скорее на 25. И у этого свои плюсы (смеется).

Я восхищаюсь теми женщинами в Туре, у которых есть дети, и считаю, что это замечательно. Но я точно не собираюсь возвращаться после рождения ребенка. Не представляю себе такого. Я достаточно категорична в решениях, когда знаю, чего хочу. И, по-моему, это именно такой случай.

Пока нет конкретной даты, когда я собираюсь завершить карьеру. Но, конечно, много других дел, которые хотелось бы успеть к своему 40-летию" – сказала американка.

Напомним, ранее девятая ракетка мира передумала завершать карьеру.

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Источник:
BTU
Опубликовал: Андрей Хижняк
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