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Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе. Фото

Теннис
Обновлено

Украинка снова на ногах

Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе. Фото

Фото - Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась в спортивный зал после перенесенной операции на голеностопе. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Свитолина показала свои первые шаги без костылей.

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