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Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе. Фото
Украинка снова на ногах
Фото - Getty Images
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась в спортивный зал после перенесенной операции на голеностопе. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Свитолина
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