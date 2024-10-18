Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка вернулась в спортивный зал после перенесенной операции на голеностопе. Соответствующий снимок Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Свитолина показала свои первые шаги без костылей.