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Надаль – об Алькарасе: Имеет то, чего нет у других

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Самая большая похвала от легенды

Надаль – об Алькарасе: Имеет то, чего нет у других

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль прокомментировал свой поединок против Карлоса Алькараса в рамках выставочного турнира в Саудовской Аравии (Рафа проиграл 3-6; 3-6).

"Мне было очень приятно играть в этом полуфинале с Карлосом. Он играл слишком хорошо. В последние несколько лет он демонстрирует фантастический теннис. Я пытался что-то сделать, но этого не хватило, потому что он просто зверь. Мне давно говорили, что подрастает очень хороший теннисист. И когда мы впервые тренировались в Австралии, я понял, что он имеет то, чего нет у других. Сейчас я не чувствую давления, а стараюсь просто наслаждаться моментом. Я знал, что буду играть против теннисистов, которые в гораздо лучшей форме, чем я, потому что они выступают на профессиональных турнирах и выиграют их. Предстоящий матч против Новака внушает мне чувство ностальгии. Мы встречались так часто на корте. Интересно будет сыграть друг против друга снова.

Относительно моего выступления в Финале Кубка Дэвиса я уверен, что буду готов эмоционально. Физически, по теннисному уровню... Посмотрим, впереди еще месяц подготовки. Пятница на турнире здесь, в Саудовской Аравии - это еще один день, чтобы продолжать тренироваться и совершенствоваться для Кубка Дэвиса. Я хочу быть готовым и помочь команде всем, чем смогу" – сказал Надаль.

Напомним, что ранее Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе.

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