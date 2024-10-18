Надаль – об Алькарасе: Имеет то, чего нет у других

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль прокомментировал свой поединок против Карлоса Алькараса в рамках выставочного турнира в Саудовской Аравии (Рафа проиграл 3-6; 3-6).

"Мне было очень приятно играть в этом полуфинале с Карлосом. Он играл слишком хорошо. В последние несколько лет он демонстрирует фантастический теннис. Я пытался что-то сделать, но этого не хватило, потому что он просто зверь. Мне давно говорили, что подрастает очень хороший теннисист. И когда мы впервые тренировались в Австралии, я понял, что он имеет то, чего нет у других. Сейчас я не чувствую давления, а стараюсь просто наслаждаться моментом. Я знал, что буду играть против теннисистов, которые в гораздо лучшей форме, чем я, потому что они выступают на профессиональных турнирах и выиграют их. Предстоящий матч против Новака внушает мне чувство ностальгии. Мы встречались так часто на корте. Интересно будет сыграть друг против друга снова.

Относительно моего выступления в Финале Кубка Дэвиса я уверен, что буду готов эмоционально. Физически, по теннисному уровню... Посмотрим, впереди еще месяц подготовки. Пятница на турнире здесь, в Саудовской Аравии - это еще один день, чтобы продолжать тренироваться и совершенствоваться для Кубка Дэвиса. Я хочу быть готовым и помочь команде всем, чем смогу" – сказал Надаль.