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Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо

Теннис

Испанская теннисистка отдала сопернице 5 геймов

Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

В четвертьфинальном матче она в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

Нинбо. 1/4 финала

Паула Бадоса — Беатрис Хаддад-Майя 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 30 минуты. Испанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в финал соревнований в Нинбо Бадоса сыграет с теннисисткой без флага Дарьей Касаткиной.

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