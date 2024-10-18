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Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо
Испанская теннисистка отдала сопернице 5 геймов
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).
В четвертьфинальном матче она в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.
Нинбо. 1/4 финала
Паула Бадоса — Беатрис Хаддад-Майя 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 30 минуты. Испанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В матче за выход в финал соревнований в Нинбо Бадоса сыграет с теннисисткой без флага Дарьей Касаткиной.
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