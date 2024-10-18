Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира в Нинбо

14-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в полуфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо (Китай).

В четвертьфинальном матче она в двух сетах обыграла 10-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

Нинбо. 1/4 финала

Паула Бадоса — Беатрис Хаддад-Майя 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 30 минуты. Испанская теннисистка три раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В матче за выход в финал соревнований в Нинбо Бадоса сыграет с теннисисткой без флага Дарьей Касаткиной.