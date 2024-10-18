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Названы составы команд на United Cup — 2025
Соревнования стартуют 27 декабря
Пресс-служба ATP опубликовала составы команд на United Cup — 2025.
Напомним, что соревнования пройдут с 27 декабря 2024 года по 5 января 2025 года в австралийских городах Перте и Сиднее.
Составы некоторых сборных на United Cup — 2025:
США: Тейлор Фриц, Денис Кудла, Кори Гауфф, Даниэль Коллинз, Роберт Голлоуэй/Дезире Кравчик.
Казахстан: Александр Шевченко, Дмитрий Попко, Елена Рыбакина, Жибек Кулумбаева, Александр Недовесов.
Польша: Хуберт Хуркач, Камиль Майхшак, Ига Швёнтек, Майя Хвалынска, Ян Зелиньский/Алисия Росольска.
Италия: Флавио Коболли, Маттео Гиганте, Жасмин Паолини, Сара Эррани, Андреа Вавассори/Анжелика Морателли.
Германия: Александр Зверев, Даниэль Мазур, Лаура Зигемунд, Лена Пападакис, Тим Пюц/Вивиан Хайзен.
Франция: Уго Умбер, Корентен Муте, Диан Парри, Хлое Паке, Эдуард Роже-Васселин/Эликсан Лечемия.
Испания: Пабло Карреньо-Буста, Карлос Табернер, Джессика Бузас-Манейро, Марина Бассольс, Серхио Горнес/Ивонна Кавлье-Реймерс.
В турнире также примут участие сборные Греции (с Циципасом и Саккари в составе), Норвегии (Каспер Рууд), Чехии (Томаш Махач, Каролина Мухова), Канады (Феликс Оже-Альяссим, Лейла Фернандес), Китая (Чжэн Циньвэнь), Великобритании (Джек Дрейпер), Австралии (Алекс де Минор) и Швейцарии (Белинда Бенчич). Ещё три сборные будут добавлены через месяц.
Жеребьёвка соревнований состоится в понедельник, 21 октября, Команды будут поделены на шесть групп по три сборные.
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