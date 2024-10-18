Рафаэль Надаль: Six Kings Slam - это чистое шоу

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги своего выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Это был мой первый матч в Саудовской Аравии, я сохранил энергию, которая была у меня, с тех пор как я сюда приехал. Я очень рад тому приёму, который мне оказали здесь, и поддержке, которую я чувствовал все эти дни. Конечно, это чистое шоу со всей тематикой освещения, поэтому нам всем оно очень нравится и мы пытаемся показать нашу лучшую версию", — сказал Надаль после матча с соотечественником Карлосом Алькарасом (3:6, 3:6).

Напомним, что Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. Кроме Надаля, в турнире принимают участие первая ракетка мира Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, а также серб Новак Джокович.