  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Рафаэль Надаль: Six Kings Slam - это чистое шоу
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рафаэль Надаль: Six Kings Slam - это чистое шоу

Теннис

Испанец поделился впечатлениями от турнира

Рафаэль Надаль: Six Kings Slam - это чистое шоу

Johan Lilja

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", экс первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль подвёл итоги своего выступления на выставочном турнире Six Kings Slam в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Это был мой первый матч в Саудовской Аравии, я сохранил энергию, которая была у меня, с тех пор как я сюда приехал. Я очень рад тому приёму, который мне оказали здесь, и поддержке, которую я чувствовал все эти дни. Конечно, это чистое шоу со всей тематикой освещения, поэтому нам всем оно очень нравится и мы пытаемся показать нашу лучшую версию", — сказал Надаль после матча с соотечественником Карлосом Алькарасом (3:6, 3:6).

Напомним, что Six Kings Slam проходит с 16 по 19 октября. Кроме Надаля, в турнире принимают участие первая ракетка мира Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, а также серб Новак Джокович.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Теннис в надёжных руках, Янник и Карлос — два великих игрока
yellow-arrow
Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии
yellow-arrow
Названы составы команд на United Cup — 2025
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости