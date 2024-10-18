Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии

Опубликована официальная заявка женской сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, который состоится с 16 по 17 ноября в Техасе.

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Сборную Украины будут представлять:

Марта Костюк (17-й номер одиночного рейтинга WTA)

Леся Цуренко (101)

Катарина Завацкая (197)

Анастасия Соболева (208)

Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)

Капитан — Илья Марченко

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Сборная Австрии:

Синья Краус (209-й номер одиночного рейтинга WTA)

Тамира Пащек (360)

Тамара Костич (484)

Юлия Грабхер (577)

Капитан — Марион Марушка

Отмечается, что в составах команд возможны замены до начала церемонии жеребьевки. Организацией домашнего для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.