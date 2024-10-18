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Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии
Официальная заявка
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Опубликована официальная заявка женской сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, который состоится с 16 по 17 ноября в Техасе.
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Сборную Украины будут представлять:
- Марта Костюк (17-й номер одиночного рейтинга WTA)
- Леся Цуренко (101)
- Катарина Завацкая (197)
- Анастасия Соболева (208)
- Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)
Капитан — Илья Марченко
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Сборная Австрии:
- Синья Краус (209-й номер одиночного рейтинга WTA)
- Тамира Пащек (360)
- Тамара Костич (484)
- Юлия Грабхер (577)
Капитан — Марион Марушка
Отмечается, что в составах команд возможны замены до начала церемонии жеребьевки. Организацией домашнего для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.
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Источник:Федерація тенісу України
Опубликовал: Андрей Журба
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