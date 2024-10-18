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Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии

Теннис
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Официальная заявка

Сборная Украины объявила состав на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Опубликована официальная заявка женской сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против Австрии, который состоится с 16 по 17 ноября в Техасе.

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Сборную Украины будут представлять:

  • Марта Костюк (17-й номер одиночного рейтинга WTA)
  • Леся Цуренко (101)
  • Катарина Завацкая (197)
  • Анастасия Соболева (208)
  • Надежда Киченок (41-й номер парного рейтинга WTA)

Капитан — Илья Марченко

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Сборная Австрии:

  • Синья Краус (209-й номер одиночного рейтинга WTA)
  • Тамира Пащек (360)
  • Тамара Костич (484)
  • Юлия Грабхер (577)

Капитан — Марион Марушка

Отмечается, что в составах команд возможны замены до начала церемонии жеребьевки. Организацией домашнего для Украины матча занимается Фонд Элины Свитолиной.

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WTA Женская сборная Украины по теннису
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Источник:
Федерація тенісу України
Опубликовал: Андрей Журба
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