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Стэн Вавринка стал 2-м самым возрастным теннисистом, сумевшим обыграть игрока топ-10 в XXI веке
Швейцарец продолжает борьбу за титул
Keystone
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" 39-летний швейцарец Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке.
Напомним, сегодня, 18 октября, Вавринка обыграл теннисиста без флага Андрея Рублёва в четвертьфинале турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).
Старше него был только бывшая 12-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес.
В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.
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