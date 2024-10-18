Стэн Вавринка стал 2-м самым возрастным теннисистом, сумевшим обыграть игрока топ-10 в XXI веке

Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема" 39-летний швейцарец Стэн Вавринка стал вторым самым возрастным теннисистом, обыгравшим игрока топ-10 в XXI веке.

Напомним, сегодня, 18 октября, Вавринка обыграл теннисиста без флага Андрея Рублёва в четвертьфинале турнире ATP-250 в Стокгольме (Швеция).

Старше него был только бывшая 12-я ракетка мира испанец Фелисиано Лопес.

В полуфинале турнира в Стокгольме Вавринка встретится с 13-й ракеткой мира американским теннисистом Томми Полом.