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Муж Свитолиной рассказал, продолжит ли карьеру в следующем сезоне
Желаем 38-летнему Монфису еще долго играть
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, планирует ли продолжить свою профессиональную карьеру в следующем году.
"Надеюсь, в следующем году я буду чувствовать себя хорошо. Это важный год на исходе моей карьеры, и я собираюсь поставить перед собой некоторые цели, от которых будет зависеть, я продолжу карьеру или завершу ее.
Пока я все еще получаю много удовольствия от игры на корте и прилагаю максимум усилий, чтобы оставаться на высоком уровне" – сказал француз.
Напомним, что ранее Свитолина
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