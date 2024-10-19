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Муж Свитолиной рассказал, продолжит ли карьеру в следующем сезоне

Теннис
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Желаем 38-летнему Монфису еще долго играть

Муж Свитолиной рассказал, продолжит ли карьеру в следующем сезоне

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, планирует ли продолжить свою профессиональную карьеру в следующем году.

"Надеюсь, в следующем году я буду чувствовать себя хорошо. Это важный год на исходе моей карьеры, и я собираюсь поставить перед собой некоторые цели, от которых будет зависеть, я продолжу карьеру или завершу ее.

Пока я все еще получаю много удовольствия от игры на корте и прилагаю максимум усилий, чтобы оставаться на высоком уровне" – сказал француз.

Напомним, что ранее Свитолина вернулась к тренировкам после операции на голеностопе.

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