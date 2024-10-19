Муж Свитолиной рассказал, продолжит ли карьеру в следующем сезоне

Муж украинской теннисистки Элины Свитолиной, француз Гаэль Монфис рассказал, планирует ли продолжить свою профессиональную карьеру в следующем году.

"Надеюсь, в следующем году я буду чувствовать себя хорошо. Это важный год на исходе моей карьеры, и я собираюсь поставить перед собой некоторые цели, от которых будет зависеть, я продолжу карьеру или завершу ее.

Пока я все еще получаю много удовольствия от игры на корте и прилагаю максимум усилий, чтобы оставаться на высоком уровне" – сказал француз.