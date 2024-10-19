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Молодой украинский теннисист вышел в финал турнира ITF M15 во Франции

Теннис
Обновлено

Нужна победа

Молодой украинский теннисист вышел в финал турнира ITF M15 во Франции

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР №517) вышел в финал турнира серии ITF M15 в Боле (Франция). В матче 1/2 соревнований 20-летний юноша одолел первого сеяного Луку Микрута (АТР №399) из Хорватии.

Счет матча 2-1 (5-7; 6-3; 6-4) в пользу Вячеслава. Стоит отметить, что в решающем сете спортсмен уступал со счетом 0-3.

Этот финал станет для Белинского уже восьмым в карьере на уровне ITF, в активе украинца пять побед в решающих поединках.

Напомним, ранее Монфис рассказал, собирается ли продолжать карьеру.

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