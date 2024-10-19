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Молодой украинский теннисист вышел в финал турнира ITF M15 во Франции
Нужна победа
Украинский теннисист Вячеслав Белинский (АТР №517) вышел в финал турнира серии ITF M15 в Боле (Франция). В матче 1/2 соревнований 20-летний юноша одолел первого сеяного Луку Микрута (АТР №399) из Хорватии.
Счет матча 2-1 (5-7; 6-3; 6-4) в пользу Вячеслава. Стоит отметить, что в решающем сете спортсмен уступал со счетом 0-3.
Этот финал станет для Белинского уже восьмым в карьере на уровне ITF, в активе украинца пять побед в решающих поединках.
Напомним, ранее Монфис
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