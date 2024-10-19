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Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу
Желаем удачи
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA250 в китайском Гуанчжоу.
Наша спортсменка начнет соревнования с квалификации и стартует матчем против нейтральной Елены Придаткиной (WTA №182). Поединок состоится 20 октября.
Во втором круге квалификации Стародубцева сыграет против победительницы пары Синьюй/Эола, конечно, если успешно выступит в первом круге.
Юлия является лидером посева в квалификации, так что даже в случае поражения на одном из двух этапов у украинки есть шанс выступить в основной сетке, если кто-то из соперниц откажется играть.
Напомним, ранее молодой украинский теннисист
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