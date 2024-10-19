Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA250 в китайском Гуанчжоу.

Наша спортсменка начнет соревнования с квалификации и стартует матчем против нейтральной Елены Придаткиной (WTA №182). Поединок состоится 20 октября.

Во втором круге квалификации Стародубцева сыграет против победительницы пары Синьюй/Эола, конечно, если успешно выступит в первом круге.

Юлия является лидером посева в квалификации, так что даже в случае поражения на одном из двух этапов у украинки есть шанс выступить в основной сетке, если кто-то из соперниц откажется играть.