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Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу

Теннис
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Желаем удачи

Стародубцева получила соперницу на старте Гуанчжоу

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA №91) узнала свою первую соперницу на турнире серии WTA250 в китайском Гуанчжоу.

Наша спортсменка начнет соревнования с квалификации и стартует матчем против нейтральной Елены Придаткиной (WTA №182). Поединок состоится 20 октября.

Во втором круге квалификации Стародубцева сыграет против победительницы пары Синьюй/Эола, конечно, если успешно выступит в первом круге.

Юлия является лидером посева в квалификации, так что даже в случае поражения на одном из двух этапов у украинки есть шанс выступить в основной сетке, если кто-то из соперниц откажется играть.

Напомним, ранее молодой украинский теннисист вышел в финал турнира ITF M15 во Франции.

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Юлия Стародубцева
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