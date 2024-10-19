Джокович вспомнил свое детство и назвал войну ужасом

Сербский теннисист, четвертая ракетка мира, Новак Джокович вспомнил свои детские годы и поделился воспоминаниями о войне.

"Именно мои дети, но и другие дети заставляют меня чувствовать себя очень уязвимым. Когда я вижу, как страдают дети, мое сердце разрывается, я словно впадаю в депрессию. Потому что они чистейшие существа на планете, и они заслуживают лучшего, они заслуживают будущего. И когда я вижу эти войны и все происходящее... Я пережил войну, мой город бомбили днем ​​и ночью два с половиной месяца. Я видел мертвых людей. И теперь, когда вижу войны в других частях света, я не понимаю. Я думаю, я знаю, почему, к сожалению, возникают политические вопросы и все такое, но меня это огорчает, потому что если мы не оставим лучший мир для детей следующего поколения, это значит, что мы все сделали неправильно. Вот почему одна из важнейших причин, почему мы работаем с детьми в нашем фонде, состоит в том, что мы хотим создать лучшее общество, иметь лучшее образование.

Война – это ужас. Хуже всего, что может пережить любой человек. Это страх перед неизвестным. Жить, не зная, упадет ли вам на голову следующая бомба. И так каждый день, сигналы тревоги, сирены, будившие нас каждую ночь, когда приближались самолеты. Мы скрывались от опасности, исходившей с неба. Все семьи в доме, имеющем около 50 квартир, стремились быть в безопасности. В первые дни мы испытывали страх, дрожь, слезы... но я думаю, что через 5-6 дней люди начали петь, играть в карты и признавать, что это реальность каждую ночь, и мы просто должны молиться.

Я помню, что моя мама однажды вечером... Потому что ты спишь и среди ночи просыпаешься, потому что слышишь сирену и тебе приходится хватать сумку и спускаться в подвал здания, чтобы попытаться скрыться. Первый раз, когда это произошло, моя мама проснулась в темноте, потому что мы спали все вместе, не знали, что произойдет, и каждую ночь плакали. А она ударилась головой об обогреватель и потеряла сознание. Это 3 часа ночи, а у моего отца жена без сознания. Я, которому было 12 лет, и мои младшие братья и сестры, 8 и 4 года, плакали. Была сплошная паника. Но это опыт, укрепивший нас как семью, как людей. И я снова говорю: я никому этого не желаю. Я хочу, чтобы все было хорошо. Я не думаю, что кто-то должен пережить войну, чтобы развить свою ментальную силу, есть другие способы сделать это" – сказал Джокович.